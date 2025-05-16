Летчик Попов объяснил, почему Украина стала терять F-16

— F-16 все еще является загадкой для ВСУ и не очень подчиняется им в системе управления, так как у него есть особенности управления. Штурвал управления у него расположен на правом борту (обычно он находится посередине — прим. «ВМ»), что становится камнем преткновения для физиологии человека, мы же симметричны, — объяснил Попов.