Летчик Попов объяснил, почему Украина стала терять F-16

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) увеличивается количество потерь поставленных Западом истребителей F-16. Одной из причин такой ситуации являются сложности в системе управления самолетом, с которыми не могут справиться украинские летчики. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генерал-майор авиации, заслуженный летчик России Владимир Попов.
— F-16 все еще является загадкой для ВСУ и не очень подчиняется им в системе управления, так как у него есть особенности управления. Штурвал управления у него расположен на правом борту (обычно он находится посередине — прим. «ВМ»), что становится камнем преткновения для физиологии человека, мы же симметричны, — объяснил Попов.
Он также отметил, что летчику не хватает нескольких месяцев для того, чтобы обучиться пилотированию самолета. Кроме того, генерал-майор обратил внимание на то, что все команды об отказе или просто предупреждение на борту подаются речевым информатором на английском языке, передает aif.ru.
16 мая в Военно-воздушных силах (ВВС) ВСУ сообщили о потере еще одного истребителя F-16.
29 апреля экипаж истребителя F-16 сбил украинский Су-27 в Черкасской области. По сообщениям журналистов, пилот F-16 мог ошибочно принять самолет за российский беспилотник «Герань».