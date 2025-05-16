В ГАИ назвали самые частые причины ДТП с детьми-пассажирами

Одной из самых частых причин ДТП с участием детей стала их неправильная перевозка, приводит слова замначальника Центра дорожного и технадзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по ЛНР Дмитрия Говтвина Луганский информационный центр.
«Причин дорожных происшествий много. Но одна из горьких причин — несоблюдение правил перевозки детей в автомобилях», — отметил он.
Говтвин подчеркнул, что родители зачастую неправильно устанавливают автокресла или игнорируют ремни безопасности. Также детей часто перевозят на переднем сиденье автомобиля, игнорируя возрастные ограничения.
По словам майора полиции, ГАИ активно проводит мероприятия по профилактике аварий с участием детей-пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области подросток угнал машину брата и устроил серьезное ДТП.