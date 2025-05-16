В ГАИ назвали самые частые причины ДТП с детьми-пассажирами

Одной из самых частых причин ДТП с участием детей стала их неправильная перевозка, приводит слова замначальника Центра дорожного и технадзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по ЛНР Дмитрия Говтвина Луганский информационный центр.