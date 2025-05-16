Лично знакомый с группой Дятлова ученый Бартоломей объяснил причину ее гибели

— Раз ноги отпечатались, следы есть — значит, могло быть какое-то тепловое воздействие. Но это тепловое воздействие маловероятно на большой дистанции, которую они бежали. Наука говорит, что чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность. Условно говоря, когда соль посыпают на снег, он становится мокрым, появляются отпечатки и на морозе застывают. Это единственное правильное научное объяснение случившегося, — цитирует Бартоломея Ura.ru.