Лично знакомый с группой Дятлова ученый Бартоломей объяснил причину ее гибели

Доктор технических наук, профессор Петр Бартоломей, лично знакомый с участниками трагической экспедиции и рассматривавший возможность присоединиться к походу, высказал свою версию гибели группы Дятлова. По его мнению, причиной трагедии стало техногенное явление, связанное с азотно-кислотным воздействием.
Профессор твердо убежден, что гибель группы была обусловлена техногенными причинами. Он подчеркнул, что во время поисковых работ не удалось обнаружить следов присутствия посторонних лиц: на месте трагедии находились только палатка и следы, оставленные участниками, покидавшими лагерь. По мнению эксперта, подобная картина свидетельствует о воздействии техногенного фактора.
— Раз ноги отпечатались, следы есть — значит, могло быть какое-то тепловое воздействие. Но это тепловое воздействие маловероятно на большой дистанции, которую они бежали. Наука говорит, что чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность. Условно говоря, когда соль посыпают на снег, он становится мокрым, появляются отпечатки и на морозе застывают. Это единственное правильное научное объяснение случившегося, — цитирует Бартоломея Ura.ru.
Свою версию гибели экспедиции высказали и швейцарские ученые: по их мнению, причиной трагедии на северном Урале мог стать сход снежной лавины.
Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».