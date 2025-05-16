У россиянки нашли огромную опухоль в шее после неожиданных симптомов

Врачи липецкой больницы скорой помощи успешно прооперировали 35-летнюю женщину с крупной опухолью в шейном отделе позвоночника. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова в своем Telegram-канале.
Пациентка обратилась за помощью, жалуясь на слабость в руках и ногах. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила причину: в шейном отделе позвоночника образовалось крупное новообразование.
Нейрохирург Леонид Осолодченко отметил, что шейный отдел — очень опасная локализация. Он пояснил, что в этой области спинной мозг соединяется с головным, а также проходит крупная нервно-сосудистая магистраль, поэтому опухоль здесь представляет серьезную угрозу, вплоть до паралича.
После тщательной подготовки было принято решение о хирургическом вмешательстве. Операция длилась около пяти часов и завершилась успешно. Уже через десять дней пациентку выписали из больницы.
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