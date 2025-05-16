У россиянки нашли огромную опухоль в шее после неожиданных симптомов

Нейрохирург Леонид Осолодченко отметил, что шейный отдел — очень опасная локализация. Он пояснил, что в этой области спинной мозг соединяется с головным, а также проходит крупная нервно-сосудистая магистраль, поэтому опухоль здесь представляет серьезную угрозу, вплоть до паралича.