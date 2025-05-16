РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ*

В «Эксмо» в среду сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе «Эксмо» РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.