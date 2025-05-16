РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ*

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) выпустил заявление в связи с задержаниями по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *, в котором отметил свою озабоченность сложившейся ситуацией и готовность специалистов подключиться к экспертизе книг и выработке заключений в интересах следствия.
В «Эксмо» в среду сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе «Эксмо» РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.
В пресс-службе СК РФ сообщали, что задержаны трое сотрудников издательства «Индивидуум принт». По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года фигуранты из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.
«Российский книжный союз выражает озабоченность в связи с ситуацией вокруг задержания сотрудников одного из издательств в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Возникает вопрос, существуют ли у специальных служб какие-то неопубликованные или закрытые экспертные заключения, так как данные книги не внесены в открытый перечень экстремистских материалов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКС.
В РКС напомнили, что в целях исполнения указания президента РФ о создании механизма саморегулирования книжной отрасли на базе Российского книжного союза действует экспертный центр, который работает более полутора лет, оказывая поддержку издателям. Издатели России выполняют все требования законодательства, в книжных магазинах отсутствует литература, пропагандирующая нетрадиционные ценности, подчеркнули в союзе.
«Согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в вопросах, касающихся ЛГБТ-пропаганды*, предусмотрены административные меры — в частности, штрафы, основанные на результатах экспертизы. Уголовные дела в таких случаях не являлись до сегодняшнего дня нормой правоприменительной практики. Ни в экспертный совет при Российском книжном союзе, ни в сам союз каких-либо обращений по данной теме не поступало», — говорится в сообщении.
Также Российский книжный союз выразил надежду на прояснение ситуации. «Между книжной отраслью и регулирующими органами давно существует прямой открытый диалог. Российский книжный союз выражает надежду на его усиление и прояснение ситуации. Эксперты книжной отрасли готовы подключиться к экспертизе книг и выработке соответствующих заключений в интересах следствия», — сказано в сообщении.
В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.