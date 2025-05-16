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Дело о разделе имущества Петра* и Марины Порошенко закрыли на Украине

Крыжопольский суд Украины закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом страны Петром Порошенко* и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило украинское издание «Общественное. Винница».

Крыжопольский суд Украины закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом страны Петром Порошенко* и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило украинское издание «Общественное. Винница».

— Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов. Причина — отсутствие предмета спора, — говорится в материале.

По словам адвоката украинского экс-президента Ильи Новикова**, решение суда может быть обжаловано, передает РИА Новости.

25 апреля появилась информация о том, что Марина Порошенко подала в суд иск против своего супруга о разделе имущества.

12 февраля Украина ввела санкции против Порошенко* по статье о государственной измене. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, активы политика останутся заблокированы без указания конкретного срока истечения, что означает лишение возможности распоряжаться имуществом.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

***Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.