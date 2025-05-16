Дело о разделе имущества Петра* и Марины Порошенко закрыли на Украине

Крыжопольский суд Украины закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом страны Петром Порошенко* и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило украинское издание «Общественное. Винница».