Ложка масла и контрастный душ: Россиянам предложили простые лайфхаки для похудения

«Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного, это источник Омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много, стоит начать с чайной», — отметила диетолог.