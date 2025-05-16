Россельхознадзор развернул на границе две тонны белорусских сосисок и салями. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в деревне Лобок, которая находится в Невельском районе Псковской области, представитель территориального Управления Россельхознадзора запретил перемещение около двух тонн салями и молочных сосисок, которые ввозились из Беларуси.
В ведомстве уточнили, что проведенный ветеринарный контроль установил, что на партию указанных мясных изделий не было сопроводительных документов, которые подтверждали бы как их безопасность, так и происхождение.
В пресс-службе обратили внимание, что было зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции. Речь идет о том, что в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.
«Перемещение 2 тонн продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товары возвращены в Республику Беларусь», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Напомним, что подобный случай произошел 6 мая 2025 года. Тогда Россельхознадзор развернул на границе 1,8 тонны белорусских сарделек.
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