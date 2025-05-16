Как система образования сотрудничает с БПЦ? Министр привел конкретные примеры

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования имеет богатый опыт соработничества с Белорусской православной церковью, сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец на семинаре на тему «Государство и церковь. На страже традиций и нравственных ценностей белорусского общества» в агрогородке Жировичи Слонимского района, передает корреспондент БЕЛТА.
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи всегда было и остается одной из ключевых задач системы образования. Система образования имеет богатый опыт соработничества с Белорусской православной церковью», — сказал Андрей Иванец. Он напомнил, что реализуется соответствующая программа совместной деятельности на 2020−2025 годы, результаты ее реализации на системной основе рассматриваются на Координационном совете при Министерстве образования и БПЦ.
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Министр подчеркнул, что эта работа реализуется абсолютно на всех уровнях образования начиная от дошкольного, общего среднего до профессионально-технического и высшего образования.
Министр точечно остановился на ключевых направлениях совместной работы. Во-первых, он указал на учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Все учебные пособия, которые издаются по социально-гуманитарному циклу, по его словам, проходят рецензирование в соответствующем Синодальном отделе Белорусской православной церкви. Это позволяет всесторонне посмотреть на тот учебный материал, который сегодня преподают школьникам.
Ведется разработка совместных учебных программ факультативных занятий для учащихся 5−9 классов по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Завершилось издание линейки учебных пособий. Такой факультатив есть практически в каждой второй школе, его на добровольной основе посещают более 25 тыс. учащихся.
Особый интерес, по словам министра, представляет проведение совместных научных исследований по духовно-нравственной тематике, церковно-исторической, культурологической теме.
При этом на современном этапе система образования ищет новые формы взаимодействия, обратил внимание Андрей Иванец. Положительной он назвал практику участия священнослужителей в реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в учреждениях образования. По его словам, важно, чтобы священнослужители приходили и разговаривали с молодежью. Хорошие отзывы от учащихся прозвучали в адрес священнослужителей, принявших активное участие в мероприятии «Родина моя Беларусь в лицах. Семья — начало всех начал».
Андрей Иванец сообщил о том, что продолжается работа по формированию любви к Отечеству, в том числе посредством краеведческой работы. С 2020 года реализуется республиканский проект «Маршрутами памяти. Маршрутами единства». Проводятся краеведческие чтения. Разрабатываются экскурсионные маршруты по православным святыням Беларуси.
Традиционно значима работа учреждений образования и БПЦ по семейному воспитанию на основе христианских ценностей. В учреждениях общего среднего образования 15 мая прошел единый урок, посвященный Дню семьи.
С этого учебного года реализуется образовательная программа для учащихся II-XI классов «Я. Моя семья. Моя Родина». Одно из приоритетных направлений — развитие духовного потенциала личности.
Министр также обратил внимание на невозможность сформировать духовно-нравственные качества у подрастающего поколения без сотрудничества с родителями. Сегодня система образования придает особое внимание взаимодействию с родительской общественностью, потому что именно во взаимодействии семьи и педагога можно сформировать личность подрастающего молодого человека, уверен Андрей Иванец. В учреждениях образования реализуется республиканский проект «Родительский университет». Положительный отклик получила инициатива по проведению родительских собраний с показом полнометражных фильмов, одним из которых стал фильм «Мамино письмо». В таких показах приняли участие более 1,5 тыс. родителей.
Важным направлением сотрудничества видится деятельность ресурсных центров по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Сейчас в учреждениях образования работают 93 ресурсных центра по этой тематике воспитания обучающихся. Координирует работу ресурсных центров созданный в Академии образования Республиканский ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся. На сайте Академии образования функционирует разработанный интерактивный атлас ресурсных центров. Разработаны критерии оценки эффективности деятельности таких ресурсных центров. По словам министра, это хорошая опора для педагогической общественности. -0-
Фото Сергея Шелега.