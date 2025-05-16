Как система образования сотрудничает с БПЦ? Министр привел конкретные примеры

Министр также обратил внимание на невозможность сформировать духовно-нравственные качества у подрастающего поколения без сотрудничества с родителями. Сегодня система образования придает особое внимание взаимодействию с родительской общественностью, потому что именно во взаимодействии семьи и педагога можно сформировать личность подрастающего молодого человека, уверен Андрей Иванец. В учреждениях образования реализуется республиканский проект «Родительский университет». Положительный отклик получила инициатива по проведению родительских собраний с показом полнометражных фильмов, одним из которых стал фильм «Мамино письмо». В таких показах приняли участие более 1,5 тыс. родителей.