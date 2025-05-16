Мединский одной фразой Бисмарка предостерёг всех от попыток обмануть Россию: что он сказал

«Он всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. Вот это “русские всегда приходят за своим”, мне кажется, очень важный урок истории» — подчеркнул Мединский.