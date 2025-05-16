Мединский одной фразой Бисмарка предостерёг всех от попыток обмануть Россию: что он сказал

Помощник президента и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский предостерег всех от попыток обмануть РФ. В беседе с журналистом Евгением Поповым он вспомнил цитату первого канцлера Германской империи и экс-посла Пруссии в Санкт-Петербурге Отто Фон Бисмарка. Слова дипломата прозвучали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Мединский подчеркнул, что Бисмарк занимал должность посла в Петербурге на протяжении нескольких лет. Поэтому успел проникнуться русской культурой, а также выучил язык. И, понимая общие интересы России и Германии, предостерегал всех от различных манипуляций.
«Он всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. Вот это “русские всегда приходят за своим”, мне кажется, очень важный урок истории» — подчеркнул Мединский.
В ходе той же беседы глава российской делегации в Стамбуле ответил на предложение Киева сначала остановить огонь в зоне конфликта, а только потом говорить об установлении мира. Мединский подчеркнул, что сторонники данной точки зрения попросту не знают историю. В доказательство собственных слов он привел цитату Наполеона I Бонапарта. Тот говорил, что «война и переговоры ведутся одновременно».
Впрочем, с переговорами у Киева также возникли проблемы. Когда президент РФ Владимир Путин предложил провести прямые контакты в Стамбуле, Зеленский сначала громко отказался. Однако потом внезапно передумал. Поэтому даже явился в Турцию лично, хотя его никто не приглашал.
Однако на этом все не закончилось. Российская делегация, как и было условлено, прибыла на место проведения диалога еще утром 15 мая и провела в ожидании день. Однако свита Зеленского тянула время.
Как следствие, диалог состоялся только на следующий день — 16 мая. В заявлении после переговоров Владимир Мединский заявил, что РФ в целом удовлетворена итогами встречи. Были достигнуты некоторые договоренности, касающихся обмена пленными. Москва и Киев условились провести его по формуле 1000 на 1000. Однако подробностей пока нет. В частности, не называется конкретная дата обмена.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.