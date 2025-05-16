Психолог объяснила, как нельзя «помогать» юному спортсмену перед соревнованиями

Эксперт отметила, что при оценке соперника и его навыков важную роль играет саморегуляция, особенно позитивные психологические установки. Не менее значима концентрация внимания, которая помогает аккумулировать все знания и навыки спортсмена. Поэтому важно осваивать процессы саморегуляции как можно раньше, чтобы в будущем добиться более высоких результатов.