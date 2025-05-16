Эксперты назвали фрукты, цена которых сильнее всего «пострадала» после заморозков

В исследовании подчёркивается, что приведённые цифры отражают среднерыночные показатели, и потребители могут найти как более бюджетные, так и премиальные варианты в зависимости от региона и торговой сети. Специалисты прогнозируют, что цены могут стабилизироваться только к середине лета при условии благоприятных погодных условий и роста предложения на рынке.