Эксперты назвали фрукты, цена которых сильнее всего «пострадала» после заморозков

Аналитики отмечают, что аномальные погодные условия негативно сказались на урожае и других плодовых культур. Цены на абрикосы выросли на 9,5%, сливы — на 7,7%, яблоки — на 13,1%, а груши подорожали на 3,4%, с текущим ценовым диапазоном 180−480 рублей за килограмм. Среди прочих продовольственных товаров значительный рост демонстрируют очищенные грецкие орехи (+15,7%) и картофель (+116%), тогда как стоимость свёклы осталась неизменной — около 95 рублей за килограмм.
В исследовании подчёркивается, что приведённые цифры отражают среднерыночные показатели, и потребители могут найти как более бюджетные, так и премиальные варианты в зависимости от региона и торговой сети. Специалисты прогнозируют, что цены могут стабилизироваться только к середине лета при условии благоприятных погодных условий и роста предложения на рынке.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ спрогнозировал 20%-е подорожание персиков, черешник и слив после сокращения урожая в Крыму. Он добавил, что продавцы обязательно поднимут цену на дефицитный товар.