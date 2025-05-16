«Москва-Сити», ресторан, школа: Подсчитана стоимость выпускного в 2025 году

В эту сумму входит трансфер, аренда площадки, банкет, развлекательная программа, фотосъёмка и другие услуги. А вот право на выпускной в Кремле школьникам ещё надо заслужить. Но можно провести банкет в ресторане или лофте за 1,5−3 тысяч рублей за час аренды зала. Кейтеринг обойдётся примерно в 1,5 тысячи на человека, а услуги ведущего и диджея — от 10 до 17,5 тысяч за вечер.