CNN: Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Ранее KP.RU сообщал о заявлении помощника президента России и руководителя делегации Москвы в Стамбуле Владимира Мединского, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с представителями Киева. Он также отметил, что дипмиссия РФ осталась в хорошем настроении после контактов с делегацией Украины.