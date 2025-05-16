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CNN: Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

CNN утверждает, что в переговорном процессе не использовались обвинительные формулировки.

Источник: Комсомольская правда

Американские СМИ начали подводить первые итоги по переговорному процессу России и Украины, возобновившемуся в Стамбуле 16 мая 2025 года. По мнению телеканала CNN, переговоры прошли лучше, чем ожидалось.

«Прошло положительнее, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки», — пишет американское СМИ со ссылкой на неназванного чиновника из Турции.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении помощника президента России и руководителя делегации Москвы в Стамбуле Владимира Мединского, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с представителями Киева. Он также отметил, что дипмиссия РФ осталась в хорошем настроении после контактов с делегацией Украины.

Напомним, что завершившие в Стамбуле переговоры прошли чуть менее двух часов. В ходе обсуждений стороны пришли к пониманию по трем важным пунктам, которые обсуждались на переговорах.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.