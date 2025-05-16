Экономист Ильяшенко: Летом цена на черешню поднимется до 500 рублей за килограмм

В текущем году в связи с заморозками часть урожая в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области погибла. Из-за этого черешня и другие летние ягоды может резко подорожать. Об этом заявила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.