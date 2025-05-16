Экономист Ильяшенко: Летом цена на черешню поднимется до 500 рублей за килограмм

В текущем году в связи с заморозками часть урожая в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области погибла. Из-за этого черешня и другие летние ягоды может резко подорожать. Об этом заявила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
По прогнозам эксперта, период высоких цен продлится весь летний сезон. Частично смягчить ситуацию могут поставки из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Ирана, но этих объемов не хватит, чтобы полностью стабилизировать цены на рынке.
— Максимальный уровень цен ожидается в первый месяц сезона (июнь), когда цены на черешню могут достичь 500−700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10−15 процентов) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года, — сообщила Ильяшенко, ее цитирует «Прайм».
По словам профессора РЭУ имени Г. В. Плеханова Натальи Продановой, из-за весенних заморозков также могут увеличиться цены на плодово-ягодные культуры и картофель — рост составит 5−10 процентов. Она добавила, что к особенно пострадавшим культурам в результате заморозков относят абрикосы, черешню, сливу и инжир.