Почти 130 самостроев обнаружено в январе — марте на севере Москвы

«Ключевым направлением работы инспекции остается освобождение городского пространства от незаконно расположенных зданий, строений и сооружений. За отчетный период инспекторы обнаружили в округе 128 самовольных объектов, при этом всего три из них обладали признаками капитальности и имели прочную связь с землей. Также проведен демонтаж 13 нелегальных построек», — цитируют в материале главу инспекции Ивана Боброва.