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Почти 130 самостроев обнаружено в январе — марте на севере Москвы

Госинспекция по недвижимости Москвы с января по март 2025 года на севере города зафиксировала 128 объектов самовольного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевым направлением работы инспекции остается освобождение городского пространства от незаконно расположенных зданий, строений и сооружений. За отчетный период инспекторы обнаружили в округе 128 самовольных объектов, при этом всего три из них обладали признаками капитальности и имели прочную связь с землей. Также проведен демонтаж 13 нелегальных построек», — цитируют в материале главу инспекции Ивана Боброва.

Помимо этого, при обследовании территории на севере Москвы в I квартале текущего года инспекторы выявили 295 земельно-имущественных нарушений, большая часть из них — 181 — связана с неправомерным использованием участков.