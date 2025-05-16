Эксперт Лебедева: туристы активно бронируют поездки в Мурманск на день ВМФ

Туристы из разных уголков России активно бронируют поездки в Мурманскую область на день военно-морского флота 27 июля, сообщила председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, в 2025 году значительно выросло число туристов, желающих посетить Заполярье в июле.
«29 июля в Заполярье празднуется день китов, это тоже вызывает интерес у людей», — отметила эксперт.
Лебедева добавила, что особый ажиотаж сейчас наблюдается в Полярном и Североморске.
Ранее стало известно, что самое дорогое в России мороженое оказалось в Мурманской области.
Порция сливочного мороженого весом 70 граммов в Мурманской области стоит 109,3 рубля, а в Ингушетии — 25,2 рубля.