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Эксперт Лебедева: туристы активно бронируют поездки в Мурманск на день ВМФ

Особым ажиотажем пользуются поездки на день ВМФ в Полярный и Североморск.

Источник: Аргументы и факты

Туристы из разных уголков России активно бронируют поездки в Мурманскую область на день военно-морского флота 27 июля, сообщила председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, в 2025 году значительно выросло число туристов, желающих посетить Заполярье в июле.

«29 июля в Заполярье празднуется день китов, это тоже вызывает интерес у людей», — отметила эксперт.

Лебедева добавила, что особый ажиотаж сейчас наблюдается в Полярном и Североморске.

Ранее стало известно, что самое дорогое в России мороженое оказалось в Мурманской области.

Порция сливочного мороженого весом 70 граммов в Мурманской области стоит 109,3 рубля, а в Ингушетии — 25,2 рубля.