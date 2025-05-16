В Арктическом диктанте приняли участие более 5 тыс. юных москвичей

В 2025 году состоится пятый по счету этап Большой арктической экспедиции, приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Молодые участники отправятся на мыс Челюскин, где займутся научными исследованиями и благоустройством мемориального комплекса. Перед этим им предстоит пройти отбор, включающий тестирование, практические задания и учебно-тренировочные сборы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.