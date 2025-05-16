«Амбассадор позитивного мышления»: Раскрыт секрет популярности Прохора Шаляпина

Она также подчеркнула, что при взгляде на Шаляпина у человека возникает ощущение искусственного выброса дофамина. Певец создает образ, вызывающий фантазию, поскольку постоянно появляется на фотографиях и видео в хорошей одежде и с определённым антуражем. Такой образ ассоциируется у зрителя с праздником. Эксперт полагает, что это скорее манипуляция со стороны самого артиста, но она является позитивной.