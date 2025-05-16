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«Амбассадор позитивного мышления»: Раскрыт секрет популярности Прохора Шаляпина

Популярный российский певец Прохор Шаляпин привлекает молодежь своей эпатажностью, уверена психолог Ольга Трухан. ПО её словам, скандально известная звезда также находит отклик среди зумеров, потому что излучает позитив и создаёт хорошее настроение.

Источник: Life.ru

«Он не говорит о том, что плохо. Он всегда делает акцент на то, что хорошо. Такой амбассадор позитивного мышления в массах, Прохор создаёт настроение», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она также подчеркнула, что при взгляде на Шаляпина у человека возникает ощущение искусственного выброса дофамина. Певец создает образ, вызывающий фантазию, поскольку постоянно появляется на фотографиях и видео в хорошей одежде и с определённым антуражем. Такой образ ассоциируется у зрителя с праздником. Эксперт полагает, что это скорее манипуляция со стороны самого артиста, но она является позитивной.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что создан для любви и счастья, а не для работы. В опубликованном в соцсетях видео артист лежит в роскоши: на кровати с балдахином в шикарной спальне. В руках певца бокал с элитным алкоголем. Кстати, Прохор Шаляпин стал донором спермы.