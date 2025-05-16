Культурное наследие. Студенты истфака БГУ провели мастер-классы по традиционным ремеслам

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На историческом факультете БГУ прошла выставка, приуроченная к Международному дню музеев (18 мая), а также серия мастер-классов, сообщает БЕЛТА.
Истфак БГУ — единственный в стране факультет-музей, имеющий в своей коллекции большое количество экспонатов и археологических находок разных эпох, начиная с каменного века. Сегодня там организовали мастер-классы по различным традиционным ремеслам, прослушивание виниловых пластинок и просмотр фильма «Ночь в музее».
Всего было представлено шесть мастер-классов, каждый из которых уникален по-своему. Например, во время мастер-класса «Беларуская народная кераміка» предлагалось вылепить фигурку, «Бортніцтва і пчалярства» — не только рассказали про техники сбора и готовки меда, но и дали попробовать его разные виды, от классического до гречишного.
В тематической зоне «Мода 1960-х» собраны экспонаты: бусы, кольца, браслеты, платочки, перчатки и многие другие вещи советского времени. В секции наглядно показано, как менялась мода на протяжении десятилетий.
Посетившие «Майстар-клас па вырабу бранзалета і пляценню» смогли сами сплести себе оберег по традиционным белорусским техникам, а «Беларускую выцінанку» — увидеть создание красивых узоров. Популяризация техники вытинанок, к слову, — это своего рода хенд-мейд. Например, можно сделать майку или сумку с красивыми узорами животных или растений. Сейчас это становится все популярнее.
А во время мастер-класса «Збраярскія тэхнікі перыяду Сярэднявечча і Новага Часу» можно было ощутить всю тяжесть рыцарской кольчуги и почувствовать себя настоящим воином. -0-