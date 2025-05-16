Культурное наследие. Студенты истфака БГУ провели мастер-классы по традиционным ремеслам

Всего было представлено шесть мастер-классов, каждый из которых уникален по-своему. Например, во время мастер-класса «Беларуская народная кераміка» предлагалось вылепить фигурку, «Бортніцтва і пчалярства» — не только рассказали про техники сбора и готовки меда, но и дали попробовать его разные виды, от классического до гречишного.