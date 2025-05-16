Вредно даже без сахара: Диетолог раскрыла коварство сладкой газировки

Собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула, что тяга к сладкому из-за колы без сахара может усиливаться даже больше, чем при употреблении обычной газировки. В любом случае такие напитки являются источником дополнительных калорий и нарушают усвоение кальция организмом. А ещё они вредят ЖКТ.
«Чрезмерное употребление газировки может привести к различным желудочно-кишечным проблемам, например, эрозивным повреждениям желудочно-кишечного тракта», — объяснила специалист.
Кроме того, в составе сладких газировок содержатся вещества, стимулирующие нервную систему. Поэтому может развиться зависимость как от кофеина. Человек начинает пить всё больше и больше напитка, что в конечном итоге негативно сказывается на здоровье. Поэтому лучше выбирать кофе, чем колу, уверена кандидат медицинских наук.
Ранее в России призвали запретить продажу газировки несовершеннолетним. Сильногазированные безалкогольные напитки при постоянном употреблении провоцируют у детей и подростков различные недуги, уверена уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.