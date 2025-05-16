Вредно даже без сахара: Диетолог раскрыла коварство сладкой газировки

Кроме того, в составе сладких газировок содержатся вещества, стимулирующие нервную систему. Поэтому может развиться зависимость как от кофеина. Человек начинает пить всё больше и больше напитка, что в конечном итоге негативно сказывается на здоровье. Поэтому лучше выбирать кофе, чем колу, уверена кандидат медицинских наук.