Не потерять молодежь. Мининформ о работе СМИ по духовно-нравственному воспитанию

Сергеенко: священнослужители в белорусской истории всегда разделяли судьбу народа Караев: Жировичский монастырь — намоленное место, его энергетику ощущает каждый паломник Митрополит: лишь объединением усилий государства и церкви можно укреплять духовную составляющую общества Румак о религии: это сила с огромным миротворческим потенциалом в объединении людей Как система образования сотрудничает с БПЦ? Министр привел конкретные примеры.