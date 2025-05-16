Не потерять молодежь. Мининформ о работе СМИ по духовно-нравственному воспитанию

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственными СМИ сегодня делается очень многое по духовно-нравственному воспитанию молодежи, отметил заместитель министра информации Денис Езерский на семинаре на тему «Государство и церковь. На страже традиций и нравственных ценностей белорусского общества» в агрогородке Жировичи Слонимского района, передает корреспондент БЕЛТА.
«Чтобы не потерять молодежь, сохранить преемственность поколений, нам нужно максимально задействовать свой информационный ресурс, направленный на консолидацию общества, на сохранение своей истории, духовно-нравственное воспитание молодого поколения», — сказал Денис Езерский.
Сергеенко: священнослужители в белорусской истории всегда разделяли судьбу народа Караев: Жировичский монастырь — намоленное место, его энергетику ощущает каждый паломник Митрополит: лишь объединением усилий государства и церкви можно укреплять духовную составляющую общества Румак о религии: это сила с огромным миротворческим потенциалом в объединении людей Как система образования сотрудничает с БПЦ? Министр привел конкретные примеры.
В этом направлении, по его словам, сегодня редакциями средств массовой информации делается немало: создаются и развиваются экспертные, интересные для молодежи медийные площадки, информационные проекты, работающие на созидание, генерирующие информационные потоки конструктивного характера.
С учетом ухода значительной части аудитории в интернет СМИ сделали особенный акцент на расширение своего присутствия именно в этом сегменте информационного пространства.
Государственные СМИ разрабатывают и реализуют ряд проектов гражданско-патриотической и духовно-нравственной тематики, посвященных достижениям республики, выдающимся людям и значимым событиям в истории страны. Увеличено присутствие в средствах массовой информации в интернете объективной информации о духовно-нравственных ценностях белорусского народа, событиях Великой Отечественной войны, национальных традициях и культуре.
«Информационный поток государственных СМИ стал более качественным и конкурентоспособным», — подчеркнул Денис Езерский. Он добавил, что все чаще используется современное сочетание текстовых и видеоматериалов, модернизируются приемы работы с контентом и каналы его предоставления аудитории. Все чаще используются популярные онлайн-платформы, социальные сети. -0-
Фото Сергея Шелега.