Джастин Бибер впервые ответил на сообщения о том, что его насиловал Пи Дидди

Представитель певца Джастина Бибера впервые прокомментировал слухи о насилии над артистом со стороны рэпера Шона Комбса (P. Diddy). Об этом сообщает издание TMZ.
«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он (Комбс) действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», — заявил представитель Бибера.
Напомним, P. Diddy являлся одним из влиятельнейших людей в Голливуде. Он годами приглашал к себе на вечеринки звезд индустрии. Как оказалось, на вечеринках творился хаос: людей накачивали наркотиками, насиловали, в том числе несовершеннолетних. Многие СМИ сообщали, что в числе жертв был и Бибер, которого Комбс продюсировал. Несовершеннолетний на тот момент Джастин также ходил на вечеринки Комбса.
P. Diddy был арестован 17 сентября 2024 года. Его обвиняют в рэкете, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, взяточничестве и поджогах.