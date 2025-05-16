Джастин Бибер впервые ответил на сообщения о том, что его насиловал Пи Дидди

Напомним, P. Diddy являлся одним из влиятельнейших людей в Голливуде. Он годами приглашал к себе на вечеринки звезд индустрии. Как оказалось, на вечеринках творился хаос: людей накачивали наркотиками, насиловали, в том числе несовершеннолетних. Многие СМИ сообщали, что в числе жертв был и Бибер, которого Комбс продюсировал. Несовершеннолетний на тот момент Джастин также ходил на вечеринки Комбса.