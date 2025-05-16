Россиян научили на глаз определять, заражён ли фарш опасными бактериями

Эксперт предупредила, что сальмонеллы и листерии могут находиться даже в свежем фарше. Эти бактерии начинают активно размножаться при длительном хранении в тепле или если изначально присутствовали в мясе или попали туда при пропускании через мясорубку. Чем дольше заражённый фарш лежит на полке в магазине, тем больше опасных бактерий можно обнаружить в нём.