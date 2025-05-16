Гладков: Жители белгородских сёл получат выплату на аренду жилья из-за атак БПЛА

«В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА назначаем единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья для жителей следующих приграничных населённых пунктов: в Волоконовском районе — село Новое; в Борисовском районе — часть села Берёзовка: улицы Белгородская, Октябрьская и Коммунистическая; в Валуйском округе — в селах Карабаново, Кукуевка, Долгое и хуторе Бабка; в Грайворонском округе — села Мокрая Орловка и Рождественка; в Шебекинском округе — село Архангельское», — проинформировал глава региона.