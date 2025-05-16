Аня Фролова — надежда демографии: «У меня 9 классов, родила дочь, меня обеспечивает муж»

— Воспитание — ответственное дело двух родителей. Мама- это мама, папа-это папа. У нас с мужем схожие взгляды на жизнь и воспитание, это наш первый ребёнок, конечно, хочется всё для него сделать и дать только самое лучшее, для меня главное — это дом, а как потом выберет дочка — это уже ее дело, мы ее отговаривать в выборе не будем. Но так-то можно и карьеру построить, или семью, как получилось у нас.