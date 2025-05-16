Аня Фролова — надежда демографии: «У меня 9 классов, родила дочь, меня обеспечивает муж»

Накануне ВЦИОМ презентовал проект «Футурологический конгресс 2036», в рамках которого представил пять наиболее вероятных демографических сценариев развития России.
От вполне себе оптимистической «демографической оттепели», когда к 2036-му ожидаемое количество рожденных детей увеличится на 15% от текущего показателя. До «демографической зимы»: согласно этому варианту, к концу века число стариков возрастет в два раза, молодежи почти не останется, а на пенсию станут отпускать в 80 лет.
Ну, а пока что отдуваться за демографию в России приходится губернаторам, эту почетную обязанность на них возложил президент.
Креативнее всех пока получается у главы Вологодчины Филимонова. Он уже успел объявить о снижении абортов на 92%, о росте акушерского туризма и о выплатах в 100 тысяч молодым мамам региона, родившим первенца до 25 лет. «МК» удалось найти и поговорить с одной из первых юных мам, которая получила эту сумму. 20-летняя Анна Фролова из Вологодской области родила дочку в феврале этого года.
— Аня, расскажите немного о себе, откуда вы родом?
— Я — коренная вологжанка, родилась в городе Череповец, в январе мне исполнилось 20 лет, а в феврале у меня родилась дочка. С мужем Тимофеем мы познакомились, когда он переехал из Вологды в Череповец. Под прошлый Новый 2024-й год он мне сделал предложение.
— Сейчас вы в декрете. А до этого где-то учились, работали?
— Я нигде не учусь. У меня закончено всего 9 классов. Я занимаюсь своей семьей и меня обеспечивает муж.
— Как вы думаете, какой самый подходящий возраст для первых родов?
— Думаю, что возраст не играет роли в материнстве. Главное, когда ты сама готова к этому, и знаешь, что можешь дать своему ребёнку.
— Вы сразу после свадьбы решили рожать или все-таки сначала хотели немного пожить для себя?
— Мы думали о ребёнке сразу и подошли к этому вопросу ответственно, так как пожить для себя мы всегда успеем.
— Скажите честно, ждали мальчика или девочку? Проводили гендер-пати, как сейчас модно?
— Гендер-пати у нас было в кругу семьи с коробкой, откуда вылетали шары определенного цвета. Я сразу знала, что у нас будет девочка и имя было придумано тоже сразу.
— А когда узнали об инициативе губернатора выплатить юным мамам 100 тысяч рублей, обрадовались?
— Узнала на 30-й неделе беременности. Отнеслась к этому хорошо. Кому-то эти деньги, возможно, нужны, а кто-то просто попал в число счастливчиков, как и я, мы этого ребёнка хотели не из-за каких-то денег, а всем сердцем и нашей любовью. В принципе по финансам нам это не было так уж важно.
— Анна, что для вас идеал семьи?
— Это понимание, любовь, поддержка.
— Как планируете воспитывать дочку? В чисто женских традициях, объяснять ей, что удел женщины — дом, семья, дети?
— Воспитание — ответственное дело двух родителей. Мама- это мама, папа-это папа. У нас с мужем схожие взгляды на жизнь и воспитание, это наш первый ребёнок, конечно, хочется всё для него сделать и дать только самое лучшее, для меня главное — это дом, а как потом выберет дочка — это уже ее дело, мы ее отговаривать в выборе не будем. Но так-то можно и карьеру построить, или семью, как получилось у нас.
— А как ваш родной Череповец? Все дымит?
— Нас устраивает всё, хоть мы и живем рядом с заводом, но, как говорят, мимо нас это все проходит и уходит… В самой Вологде с дочкой мы ещё не были. Но в ближайшее время хотим поехать погостить туда к родне мужа. Сама я в областном центре была не так уж много раз. Больше всего мне запомнился Вологодский Кремль.
— Еще детишек хотите?
— Да, планируем ещё мальчика.