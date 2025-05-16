Диетолог Сюракшина рассказала, как похудеть за две недели

За две недели можно похудеть, если скорректировать рацион и исключить из него вредные продукты, сообщила диетолог, эндокринолог Елена Сюракшина. Ее слова приводит Pravda.Ru.
«За две недели можно похудеть, если исключить из рациона углеводы легко усвояемые. Это булки, плюшки различные, хлебобулочные изделия. Конечно же, сахар обязательно исключить», — отметила она.
При этом, по словам специалиста, можно употреблять во время похудения полиненасыщенные жиры (орехи, авокадо).
Сюракшина призвала включить в рацион больше овощей и фруктов. Она отметила, что необходимо поддерживать водный баланс — выпивать не менее 1,5 литра воды в день.
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Специалист отметила, что большинство диет срывается не из-за еды, а из-за конфликта внутри человека.