Король Великобритании Карл III сообщил о прогрессе в борьбе с раком

Король Великобритании Карл III выразил уверенность, что в его борьбе с раком наблюдается прогресс. Соответствующее заявление монарха выложил британский журнал Hello.
Отмечается, что темы собственной онкологии Карл III коснулся в тот момент, когда встречался с предпринимателями Британии. Там одна из участниц, флорист Сафина Хан, поинтересовалась, как себя чувствует монарх. В ответ на это он показал палец вверх.
«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть своего пути в борьбе с болезнью», — сказал Карл III.
При этом еще в марте 2025 года врачи озвучивали далеко не самые оптимистичные для монарха прогнозы. Они подчеркивали, что правитель и символ Британии стремительно угасает из-за рака поджелудочной железы. Более того, они обозначали его слабость и даже называли, сколько ему осталось. Предполагалось, что Карл III проживет не более двух лет.