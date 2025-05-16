Король Великобритании Карл III сообщил о прогрессе в борьбе с раком

При этом еще в марте 2025 года врачи озвучивали далеко не самые оптимистичные для монарха прогнозы. Они подчеркивали, что правитель и символ Британии стремительно угасает из-за рака поджелудочной железы. Более того, они обозначали его слабость и даже называли, сколько ему осталось. Предполагалось, что Карл III проживет не более двух лет.