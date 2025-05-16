Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Великобритании Карл III сообщил о прогрессе в борьбе с раком

Карл III выразил уверенность, что постепенно побеждает онкологию.

Источник: Комсомольская правда

Король Великобритании Карл III выразил уверенность, что в его борьбе с раком наблюдается прогресс. Соответствующее заявление монарха выложил британский журнал Hello.

Отмечается, что темы собственной онкологии Карл III коснулся в тот момент, когда встречался с предпринимателями Британии. Там одна из участниц, флорист Сафина Хан, поинтересовалась, как себя чувствует монарх. В ответ на это он показал палец вверх.

«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть своего пути в борьбе с болезнью», — сказал Карл III.

При этом еще в марте 2025 года врачи озвучивали далеко не самые оптимистичные для монарха прогнозы. Они подчеркивали, что правитель и символ Британии стремительно угасает из-за рака поджелудочной железы. Более того, они обозначали его слабость и даже называли, сколько ему осталось. Предполагалось, что Карл III проживет не более двух лет.