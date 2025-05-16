Вильфанд рассказал, чем погодные аномалии выгодны для сельского хозяйства

Он отметил, что зима в средней полосе России напоминала зиму на юге Франции, март был бесснежным, а в мае выпало около 70 процентов осадков от месячной нормы. Метеоролог подчеркнул, что в случае, если бы в Черноземном районе, Ростовской области и Краснодарском крае в мае была бы жаркая погода, возникли бы условия для засухи.