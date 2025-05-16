Министр обороны Германии Писториус призвал Европу готовиться ко дню X

Страны Европы должны готовиться ко дню, когда Россия и Украина достигнут перемирия в вооруженном конфликте. Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие», — сообщил он.
По мнению Писториуса, перемирие в зоне боевых действий не сможет обеспечить переговоров о прочном мире между Москвой и Киевом. Министр выразил мнение, что позиция РФ на переговорах, прошедших в Стамбуле 16 мая, якобы говорит о неготовности страны к завершению боевых действий.
Поэтому, как считает глава Минобороны ФРГ, Европа должна предварительно подготовиться к диалогу и дальнейшему исходу событий, а не думать только о сегодняшнем дне.
Ранее KP.RU сообщал, что основной целью России в переговорном процессе с Украиной является установление прочного и долгосрочного мира, а также устранение первопричин конфликта. Киев должен отказаться от вступления в НАТО, признать новые российские регионы и отказаться от идеологии радикального национализма в стране.