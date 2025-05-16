Министр обороны Германии Писториус призвал Европу готовиться ко дню X

По мнению Писториуса, перемирие в зоне боевых действий не сможет обеспечить переговоров о прочном мире между Москвой и Киевом. Министр выразил мнение, что позиция РФ на переговорах, прошедших в Стамбуле 16 мая, якобы говорит о неготовности страны к завершению боевых действий.