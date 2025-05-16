Срок участия в спецоперации ВС РФ могут включить в стаж госслужбы

В ходе рабочей поездки в Калининградскую область первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и Сергей Кириенко провели встречу с бойцами СВО. Сергей Ольховский поднял вопрос о приеме на работу участников спецоперации в муниципальные органы власти, подчеркнув, что для высших должностей предъявляются требования к минимальному стажу муниципальной службы, который в регионе составляет четыре года. Он предложил засчитывать в этот стаж срок участия в СВО.