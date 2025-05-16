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Срок участия в спецоперации ВС РФ могут включить в стаж госслужбы

Первый замглавы администрации президента Кириенко и зампред правительства Мантуров встретились с участниками СВО в Калининградской области.

Источник: Аргументы и факты

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о намерении изучить возможность включения времени участия в специальной военной операции ВС РФ на Украине в стаж госслужбы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В ходе рабочей поездки в Калининградскую область первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и Сергей Кириенко провели встречу с бойцами СВО. Сергей Ольховский поднял вопрос о приеме на работу участников спецоперации в муниципальные органы власти, подчеркнув, что для высших должностей предъявляются требования к минимальному стажу муниципальной службы, который в регионе составляет четыре года. Он предложил засчитывать в этот стаж срок участия в СВО.

Кириенко согласился с тем, что данные требования к стажу муниципальной службы могут быть излишними для ветеранов СВО. Он пообещал, что проблему рассмотрят и решат законодательно на федеральном уровне.

В ходе встречи особое внимание также уделялось вопросам восстановления и адаптации к гражданской жизни ветеранов спецоперации и их семей, поддержке детей и вдов погибших, а также вопросам трудоустройства, образования и участия в региональной программе «Герои 39», реализуемой в рамках президентской программы «Время героев».

Ранее в Москве рассказали о поддержке участников СВО и жителей новых территорий.