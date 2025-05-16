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В Португалии из стены древней церкви выпали 12 скелетов

Стена храма XV века в городе Портиман обрушилась из-за затяжных дождей.

Источник: Аргументы и факты

В Португалии были найдены 12 человеческих скелетов на месте обрушившейся стены средневековой церкви. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Стена храма XV века в городе Портиман обрушилась из-за затяжных дождей. Человеческие кости среди камней нашли прибывшие к месту рабочие, после чего к ним на смену пришли археологи.

Согласно оценкам экспертов, из стены, ограждавшей двор церкви, выпало примерно 12 скелетов. Их могли захоронить там в разные эпохи в соответствии с древней традицией. Отмечается, что останки датируются XVI-XIX веками.

Ранее сообщалось, что в Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад. Ученые реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай.