Германия намерена приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk

Ранее KP.RU сообщал о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, что страна в настоящий момент отказалась от поставок крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас такой вопрос не стоит на повестке властей ФРГ.