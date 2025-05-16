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Германия намерена приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk

ФРГ рассматривает возможность покупки американских ракет Tomahawk для усиления Военно-морских сил страны.

Источник: Комсомольская правда

Германия намерена приобрести у Соединенных Штатов дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает портал Hartpunkt.

«В настоящее время Германия рассматривает возможность оснащения наших военно-морских подразделений американскими ракетами Tomahawk. И пока все идет неплохо», — приводит источник заявление инспектора Военно-морских сил Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака.

Как отмечает портал, приобретение у США крылатых ракет Tomahawk позволит ФРГ повысить боевую мощь флота страны.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, что страна в настоящий момент отказалась от поставок крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас такой вопрос не стоит на повестке властей ФРГ.