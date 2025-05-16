Врач Романов раскрыл эффективную стратегию борьбы с запорами

Также, по его словам Романова, важную роль играет физическая активность. В доказательство своих слов он привел исследование, подтвердившее, что ходьба стимулирует работу кишечника. При этом колопроктолог отметил, что запоры, которые считаются безобидными, повышают риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта, передает Lenta.ru.