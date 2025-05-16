Врач Романов раскрыл эффективную стратегию борьбы с запорами

В случае появления запора сначала нужно выяснить его причину, а затем уже решать саму проблему. Такую рекомендацию дал колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Станислав Романов.
Первым шагом в лечении систематических нарушений опорожнения кишечника он назвал комплексное обследование, включающее колоноскопию, которое необходимо для исключения рака толстой кишки.
Романов подчеркнул, что в случае, если никаких влияющих на работу кишечника патологий нет, нужно изменить свой образ жизни и прежде всего питание.
— Ключевым фактором нормальной работы кишечника является достаточное количество растительной клетчатки в рационе. Это именно то, что отвечает за формирование каловой массы, — пояснил специалист.
Также, по его словам Романова, важную роль играет физическая активность. В доказательство своих слов он привел исследование, подтвердившее, что ходьба стимулирует работу кишечника. При этом колопроктолог отметил, что запоры, которые считаются безобидными, повышают риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта, передает Lenta.ru.
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