Франция стала основным европейским покупателем российского газа в марте

Таким образом, Франция сохранила лидирующую позицию по объему закупок газа из России. На втором месте оказалась Венгрия, импорт которой сократился на 6,1% — до 248 млн евро. Испания заняла третье место, увеличив закупки в 1,7 раза — до 141 млн евро. Нидерланды также увеличили импорт на 16% (131 млн евро).