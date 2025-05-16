Франция стала основным европейским покупателем российского газа в марте

По данным данным Евростата, в марте Франция стала крупнейшим импортером российского газа среди европейских стран, закупив его на сумму около 465 млн евро. Этот показатель стал наибольшим с конца 2022 года, передает РИА Новости.
В начале весны французские компании увеличили объем закупок российского газа на 25% за месяц — до 464,9 млн евро. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года (476,3 млн евро).
Таким образом, Франция сохранила лидирующую позицию по объему закупок газа из России. На втором месте оказалась Венгрия, импорт которой сократился на 6,1% — до 248 млн евро. Испания заняла третье место, увеличив закупки в 1,7 раза — до 141 млн евро. Нидерланды также увеличили импорт на 16% (131 млн евро).
В то же время закупки Бельгии снизились на 58% и составили 92 млн евро, а Греции — на 70% (67 млн). Остальные страны приобрели газ на общую сумму 25 млн евро.
Италия впервые с 2008 года не предоставила данных о прямых закупках газа у РФ.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что к 2050 году РФ станет ведущим экспортером на газовые рынки Азии.