Морщины и второй подбородок: как смартфоны провоцируют ранее старение

Постоянное сидение в гаджетах способно негативно отразиться на внешности. Кожа лица скорее состарится, может появиться второй подбородок и морщины, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог дерматолог Ольга Андриянова.
— Вы смотрите в экран опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица. Сейчас это встречается у каждого второго пациента, который слишком часто использует смартфон, — отметила доктор.
Косметолог уточнила, что взгляд в экран связан с напряжением глаз, что способствует образованию морщин и темных кругов, старению кожи век.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что готовые блюда, замороженная пицца, газировка и магазинный хлеб также могут способствовать более быстрому старению из-за содержания избыточного количества углеводов. Поэтому, чтобы замедлить процесс старения, рекомендуется питаться более сбалансированно.