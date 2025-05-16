Названы продукты для профилактики гипертонии

Высокое артериальное давление может наблюдаться в любом возрасте, в качестве профилактики состояния врачи рекомендуют добавить в рацион всего три продукта. Их перечислил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.