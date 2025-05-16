Названы продукты для профилактики гипертонии

Высокое артериальное давление может наблюдаться в любом возрасте, в качестве профилактики состояния врачи рекомендуют добавить в рацион всего три продукта. Их перечислил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.
— Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения укрепляют сосудистую стенку, рекомендуется употреблять рыбу не менее 2−3 раз в неделю, — объяснил доктор.
Врач также рекомендовал включить в меню бобовые, например, фасоль или горох, а также чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао, который способствуют расширению сосудов.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что более 40% взрослого населения России подвержены гипертонии — долговременному увеличению артериального давления, превышающему показатель 130/90 мм рт. ст. Ключевые советы медиков по профилактике гипертонии включают: исключение спиртных напитков, достаточную физическую нагрузку и контроль за количеством потребляемой соли.