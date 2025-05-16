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Как пережить сезон цветения: простые, но рабочие советы аллерголога

Врач посоветовала пациентам с поллинозом чаще принимать душ и менять одежду.

Источник: Комсомольская правда

В сезон цветения людям с поллинозом приходится не просто — симптомы аллергии существенно ухудшают здоровье и качество жизни. Как облегчить себе жизнь в этот период, сообщила в разговоре с изданием «Постньюс» аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

— Рекомендуется как можно меньше бывать на улице в сухую и ветреную погоду. После возвращения домой стоит сразу принять душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос, а также сменить одежду, — отметила доктор.

Врач также посоветовала избегать контакта с уличными поверхностями, где может скапливаться пыльца. Медик подчеркнула, что сегодня поллиноз успешно поддаются лечению — для этого применяются, например, вакцины, содержащие микродозы аллергенов.

Ранее Life.ru сообщил, что пациентам с поллинозом на период цветения нужно воздержаться от употребления продуктов с перекрёстной реактивностью и препаратов на растительной основе. Кроме того, необходимо проводить ежедневную влажную уборку и использовать воздухоочистители.