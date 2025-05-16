Как пережить сезон цветения: простые, но рабочие советы аллерголога

В сезон цветения людям с поллинозом приходится не просто — симптомы аллергии существенно ухудшают здоровье и качество жизни. Как облегчить себе жизнь в этот период, сообщила в разговоре с изданием «Постньюс» аллерголог-иммунолог Надежда Логина.