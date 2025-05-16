Российские инженеры создали неуязвимый для противника при взлёте дрон «Гепард»

В Москве инженеры и ветераны спецоперации создали новый беспилотник под названием «Гепард». Главная особенность этого БПЛА — уникальная система взлёта, которая делает его практически невидимым для вражеских средств обнаружения. Дрон способен эффективно уничтожать как бронетехнику, так и живую силу противника. Об этом сообщает SHOT.