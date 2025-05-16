92-летняя пенсионерка из Подольска приняла участие в 1 тыс забегов по всему миру

Бабушка отметила, что никогда в молодости не увлекалась бегом, а в школьные годы не могла пробежать дистанции и в три километра, так как не было к этому интереса. Выйдя на пенсию, стала искать для себя увлечение. Выбор пал на бег.
«Для меня началась новая, другая жизнь. Зимой я на лыжах, летом у меня бег. Бег каждую неделю. В субботу, в воскресенье раньше. Сейчас один раз в неделю обязательно. А так каждый день я тренируюсь. Это пять километров как минимум ежедневно», — рассказала Богатова.
92-летняя бегунья Клара Богатова. Видео © Telegram/Mash на спорте.
Пенсионерка рассказала, что на территории Подольска выбрала для себя пять разных трасс для тренировок. Одна из них, в том числе, в лесу, а другая имеет уклон вверх. Благодаря бегу, 92-летняя жительница Подмосковья много путешествует. На пенсии она успела посмотреть Эстонию и Португалию, а также другие страны. Во все государства она приезжала с целью поучаствовать в забеге.
Жителям России Богатова посоветовала посмотреть, как хорошо выглядят бегуны, и брать с них пример — встать и побежать.
Ранее Life.ru писал, что бег хорошо борется со стрессом. Существует множество книг, посвящённых преимуществам бега, в которых подробно рассматривается такое явление, как «эйфория бегуна» — состояние, сопровождающееся интенсивным выделением эндорфинов. Кроме того, многие бегуны отдают предпочтение занятиям на свежем воздухе, так как природа сама по себе обладает успокаивающим воздействием.