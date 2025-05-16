92-летняя пенсионерка из Подольска приняла участие в 1 тыс забегов по всему миру

Пенсионерка рассказала, что на территории Подольска выбрала для себя пять разных трасс для тренировок. Одна из них, в том числе, в лесу, а другая имеет уклон вверх. Благодаря бегу, 92-летняя жительница Подмосковья много путешествует. На пенсии она успела посмотреть Эстонию и Португалию, а также другие страны. Во все государства она приезжала с целью поучаствовать в забеге.