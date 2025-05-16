Экс-тренер ЦСКА Газзаев объяснил, почему отказался работать в Европе

«В год, когда мы взяли кубок УЕФА, меня попросили сделать доклад по тактической схеме 3 — 5 — 2. Там же, собственно, велись разговоры и в частном порядке. Но я сразу решил для себя, что предложения куда-то перейти не рассматриваю в принципе», — подчеркнул он.