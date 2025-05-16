Экс-тренер ЦСКА Газзаев объяснил, почему отказался работать в Европе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев сообщил, что ему предлагали возглавить западные клубы, однако он отказался.
«Со мной тогда связался Энди Роксбург, который отвечал в УЕФА за тренеров в Европе, и я впервые приехал на форум элитных тренеров в швейцарский Ньон», — сообщил он в беседе с RT.
В рамках форума, куда съезжались десятки успешных специалистов, проводились семинары, различные сессии. Газзаев участвовал в мероприятии пять раз.
«В год, когда мы взяли кубок УЕФА, меня попросили сделать доклад по тактической схеме 3 — 5 — 2. Там же, собственно, велись разговоры и в частном порядке. Но я сразу решил для себя, что предложения куда-то перейти не рассматриваю в принципе», — подчеркнул он.
Объясняя свое решение, Газзаев отметил, что работа тренера — это прежде всего язык.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Газзаев получил награду за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта.