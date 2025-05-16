Как сэкономить на летнем отдыхе: советы эксперта

Чтобы отдохнуть летом не только комфортно, но и бюджетно, следует планировать отдых заранее. Эти и другие лайфхаки, которые позволят существенно сэкономить бюджет, озвучила в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru турэксперт Екатерина Долгих.
— Рассматривайте не только отели, но и апартаменты, гостевые дома и хостелы. Размещение без питания обходится дешевле, а в некоторых апартаментах и гостевых домах есть кухня, где можно приготовить еду самостоятельно, — сказала специалист.
Эксперт также рекомендовала выбирать рейсы с пересадками или в соседние города. Такие маршруты часто обходятся дешевле. Еще один способ сэкономить, по ее словам, путешествовать с ручной кладью, чтобы не платить за багаж — такой вариант подойдет любителям коротких поездок.
Ранее «Известия» сообщили, что самым популярным среди туристов направлением на майские праздники оказалась Турция. В топ самых популярных направлений среди зарубежных стран также вошли Египет и Таиланд. Далее идут страны СНГ, такие как Грузия, Армения, Белоруссия, Узбекистан. При этом, по словам экспертов, путешествия по регионам России, также неизменно остаются востребованными.