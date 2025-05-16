Как сэкономить на летнем отдыхе: советы эксперта

Эксперт также рекомендовала выбирать рейсы с пересадками или в соседние города. Такие маршруты часто обходятся дешевле. Еще один способ сэкономить, по ее словам, путешествовать с ручной кладью, чтобы не платить за багаж — такой вариант подойдет любителям коротких поездок.