Мединский: Украинцы иронично относились к теории независимого государства

Помощник президента России Владимир Мединский в пятницу, 16 мая, заявил, что украинцы до недавнего времени иронично относились к теории независимого государства. Ее разработал профессор Михаил Грушевский, которого считают основоположником современной украинской историографии.
По словам Мединского, профессор целенаправленно писал историю независимой Украины, и у него это получалось «довольно натянуто». Помощник российского президента обвинил Грушевского в переписывании истории и приписал ему создание концепции киевского государства.
— Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени — сейчас просто боятся об этом говорить — в самой Украине довольно иронично, — отметил Мединский в эфире телеканала «Соловьев. Live».
16 мая Владимир Мединский напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка для тех, кто пытается обмануть русских, которые, по его словам, «всегда приходят за своим». Мединский назвал это «очень важным уроком истории».