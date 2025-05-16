Экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова приговорили к 17 годам колонии

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год, занимая должность первого заместителя председателя правительства региона, Греков систематически получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования. В коррупционной схеме также участвовала бывший заместитель министра здравоохранения области Ирина Петина, которая была арестована вместе с Грековым в июле 2023 года.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и завершилось признанием подсудимого виновным по шести эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Примечательно, что показания Грекова стали основанием для возбуждения уголовного дела против бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, арестованного в декабре 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Карьера Грекова была омрачена скандалами ещё до уголовного преследования. В 2020 году на пресс-конференции Владимира Путина журналистка безуспешно пыталась добиться присвоения ему звания Героя России, заявив о спасении им семи человек при взрывах в Скопинском районе — эти заявления не нашли подтверждения. Свой пост Греков покинул в январе 2021 года «по собственному желанию», хотя позднее выяснилось, что при назначении на должность он скрыл наличие погашенной судимости.
Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 13 мая сотрудниками УФСБ был задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Его подозревают в получении взятки более 8 миллионов рублей от застройщика. Чиновник может получить до 16 лет тюрьмы. Вчера суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца.