Экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова приговорили к 17 годам колонии

Карьера Грекова была омрачена скандалами ещё до уголовного преследования. В 2020 году на пресс-конференции Владимира Путина журналистка безуспешно пыталась добиться присвоения ему звания Героя России, заявив о спасении им семи человек при взрывах в Скопинском районе — эти заявления не нашли подтверждения. Свой пост Греков покинул в январе 2021 года «по собственному желанию», хотя позднее выяснилось, что при назначении на должность он скрыл наличие погашенной судимости.