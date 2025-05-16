В Ростовской области нашли пропавшую жительницу Новочеркасска живой

В Ростовской области 46-летнюю Юлию Садовскую из Новочеркасска, пропавшую 13 мая, нашли живой. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Как сообщают источники, женщина покинула свой дом и не вернулась. Когда Юлия перестала выходить на связь, обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Особую тревогу вызывало то, что женщина могла нуждаться в медицинской помощи.
Поиски увенчались успехом — спустя несколько дней Юлию обнаружили живой. Точное местонахождение женщины и обстоятельства ее исчезновения пока не раскрываются. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Главное — что история завершилась благополучно, и женщина жива.
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