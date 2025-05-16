В Ростовской области нашли пропавшую жительницу Новочеркасска живой

Как сообщают источники, женщина покинула свой дом и не вернулась. Когда Юлия перестала выходить на связь, обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Особую тревогу вызывало то, что женщина могла нуждаться в медицинской помощи.