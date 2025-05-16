Беременной женщине удалили опухоль размером с мяч во Владивостоке

Беременной женщине удалили огромную опухоль яичника размером с мяч в роддоме № 3 Владивостока, сообщает PrimaMedia.ru со ссылкой на медучреждение.
Отмечается, что пациентка попала в больницу на 20-й неделе беременности. Операция была проведена с помощью передового видеохирургического оборудования.
«Это позволило минимизировать риски для здоровья как матери, так и ребенка. Проведенная операция прошла успешно», — сообщили в роддоме.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ни ей, ни ее ребенку ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области хирурги удалили 10-сантиметровую опухоль у женщины.
Хирурги сделали всего четыре небольших разреза, предварительно удалив из опухоли порядка 200 миллилитров жидкости.