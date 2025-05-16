Самолет 10 минут летел без пилота за штурвалом

Самолет, летевший из немецкого Франкфурта в испанскую Севилью, провел в полете десять минут без управления пилотом — один отлучился в туалет, а у второго случился припадок. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.
Инцидент произошел 17 февраля 2024 года, но расследование, связанное с ним, завершилось только в мае. Один из пилотов отошел в уборную, при этом он не заметил каких-либо отклонений в поведении своего коллеги.
У второго пилота в это время начался припадок из-за болезни сердца, которую не диагностировали во время медицинского осмотра. Из-за приступа мужчина случайным образом нажимал кнопки на панели управления.
Когда первый пилот вернулся, он попытался попасть в кабину. Для этого он несколько раз набрал код, который оповещает человека внутри о попытке проникнуть в помещение, но не открывает его. Вскоре пилоту удалось попасть в кабину, в которой он увидел бледного коллегу. Позднее бортпроводники оказали ему первую помощь.
В результате самолет со 199 пассажирами на борту десять минут никто не контролировал. Его экстренно посадили в аэропорту Мадрида, где пилота с заболеванием передали врачам, передает портал.
В 2023 году в Лондоне самолет авиакомпании British Airways загорелся из-за того, что в момент взлета второй пилот случайно перепутал правый и левый рычаги управления тягой. В результате у воздушного судна на скорости 192 мили в час (309 километров в час — прим. «ВМ») перегрелись и затем загорелись тормоза.