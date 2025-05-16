Самолет 10 минут летел без пилота за штурвалом

Когда первый пилот вернулся, он попытался попасть в кабину. Для этого он несколько раз набрал код, который оповещает человека внутри о попытке проникнуть в помещение, но не открывает его. Вскоре пилоту удалось попасть в кабину, в которой он увидел бледного коллегу. Позднее бортпроводники оказали ему первую помощь.