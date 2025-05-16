Что делать при просрочках по кредиту: советы экономиста

— Если долг уже растет, а платить нечем, первое, что нужно сделать — не прятаться. Контакт с банком может стать тем мостом, который отсрочит обрушение. Есть шанс договориться об отсрочке, реструктуризации или смене условий. Такие варианты могут не решить проблему целиком, но дадут время, — объяснила эксперт.