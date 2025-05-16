Что делать при просрочках по кредиту: советы экономиста

Если доходы внезапно снизились и платить по кредитам стало нечем, прятаться от банков — не самый лучший выход, так как долги будут стремительно расти. Вместо этого нужно попробовать договориться о реструктуризации или оформить банкротство, рассказала изданию Lenta.ru экономист Анна Анисимова.
— Если долг уже растет, а платить нечем, первое, что нужно сделать — не прятаться. Контакт с банком может стать тем мостом, который отсрочит обрушение. Есть шанс договориться об отсрочке, реструктуризации или смене условий. Такие варианты могут не решить проблему целиком, но дадут время, — объяснила эксперт.
Специалист добавила, что также возможно обратиться за юридической помощью для рассмотрения процедуры банкротства физлица, которая не отменяет последствия, но ставит точку в долге.
Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов наличными в 2024-м году вырос приблизительно с 98 млрд рублей до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%, подсчитали ранее «Известия». Эксперты отмечают, что рост просрочки в портфелях банков объясняется общей закредитованностью населения, ростом цен и другими экономическими факторами.