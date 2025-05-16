Психолог рассказал, как заподозрить депрессию

Депрессию важно выявить на ранних стадиях, так как заболевание может прогрессировать. О признаках, по которым можно заподозрить болезнь у себя или своих близких, сообщил в разговоре с изданием Lenta.ru кандидат психологических наук Федор Осипов.
— Полностью отстраненность от жизни и уход в себя. Человек ощущает, что он как будто бы перестает интересоваться всем тем, что его окружает и перестает быть интересен сам себе. Он может лежать, молчать, отвернутся к стене или сидеть погруженным полностью как будто вглубь себя, — объяснил специалист.
По словам психолога, у человека с депрессией также могут возникать проблемы со сном или нарушения пищевого поведения, наблюдаться упадок сил и смена настроения. При этом, эксперт подчеркнул, что поставить точный диагноз и назначить лечение сможет лишь специалист.
Ранее Life.ru рассказал, что многие люди не воспринимают депрессию как проблему, потому что ассоциируют её с тяжёлым эмоциональным кризисом. А некоторые просто привыкают к негативному состоянию и начинают считать его нормой, игнорируя ухудшение качества жизни.