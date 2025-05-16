Психолог рассказал, как заподозрить депрессию

— Полностью отстраненность от жизни и уход в себя. Человек ощущает, что он как будто бы перестает интересоваться всем тем, что его окружает и перестает быть интересен сам себе. Он может лежать, молчать, отвернутся к стене или сидеть погруженным полностью как будто вглубь себя, — объяснил специалист.