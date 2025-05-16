Стоматолог перечислила самые полезные продукты для детских зубов

Ранее RT сообщил, что начинать гигиенические процедуры стоит, как только прорежется самый первый зуб. Чистить зубы рекомендуется два — три раза в день, после всех основных приемов пищи. Также важно регулярно посещать детского стоматолога — примерно один раз в четыре месяца.