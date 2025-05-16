Стоматолог перечислила самые полезные продукты для детских зубов

Для детского организма, который только формируется, особенно важно питание. О том, какие продукты необходимы для того, чтобы у ребенка были здоровые и крепкие зубы, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» детский стоматолог Диляра Ахтямова.
— Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. В рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена подсолнуха — они богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки, — рассказала доктор.
Медик также рекомендовала в качестве перекусов давать ребенку яблоки, груши, огурцы или морковь — эти овощи и фрукты помогают дополнительно очищать зубы от налета.
Ранее RT сообщил, что начинать гигиенические процедуры стоит, как только прорежется самый первый зуб. Чистить зубы рекомендуется два — три раза в день, после всех основных приемов пищи. Также важно регулярно посещать детского стоматолога — примерно один раз в четыре месяца.